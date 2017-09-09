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9 сентября 2017, 16:19 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россияне завоевали серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в командном ските

ДМИТРОВ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Николая Теплого, Александра Землина и Антона Астахова стала второй в командном турнире в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.

Россияне набрали 363 балла по итогам пяти раундов. Победу одержала сборная Италии, на один балл опередив российскую команду. Бронзовыми призерами стали чехи (361).

Для российской сборной эта медаль стала седьмой на турнире. Теперь в активе команды одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды, и она занимает четвертое место в общекомандном зачете. Лидирует сборная Италии (8−4−2), команда США — вторая (5−1−5), спортсмены Австралии — третьи (2−1−1).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.
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Россиянка Шакирова завоевала серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в ските

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ДМИТРОВ /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Россиянка Альбина Шакирова завоевала серебряную медаль в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове. Россиянка набрала 52 очка.
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