Россияне завоевали серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в командном ските

Россияне набрали 363 балла по итогам пяти раундов. Победу одержала сборная Италии, на один балл опередив российскую команду. Бронзовыми призерами стали чехи (361).

Для российской сборной эта медаль стала седьмой на турнире. Теперь в активе команды одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды, и она занимает четвертое место в общекомандном зачете. Лидирует сборная Италии (8−4−2), команда США — вторая (5−1−5), спортсмены Австралии — третьи (2−1−1).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.