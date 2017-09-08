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https://sport.mail.ru/news/shooting/30945282/
8 сентября 2017, 19:13 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россиянка Шакирова завоевала серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в ските

ДМИТРОВ /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Россиянка Альбина Шакирова завоевала серебряную медаль в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове. Россиянка набрала 52 очка.

Победу одержала американка Дания Джо Виззи (54), третье место заняла киприотка Андри Элефтериу (43). Ранее Шакирова в составе сборной России завоевала бронзовую медаль в командном ските.

Для российской сборной эта медаль стала шестой на турнире. Теперь в активе команды одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды, и она занимает четвертое место в общекомандном зачете. Лидирует сборная Италии (6−4−2), команда США — вторая (4−0−3), спортсмены Австралии — третьи (2−1−1).
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Новости Стрельбы

Россиянки завоевали бронзу на ЧМ по стендовой стрельбе в командном ските

Россиянки завоевали бронзу на ЧМ по стендовой стрельбе в командном ските

ДМИТРОВ /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России в составе Альбины Шакировой, Надежды Коноваловой и Анастасии Крахмалевой завоевала бронзовые медали в командном турнире в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.
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