Россиянка Шакирова завоевала серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в ските
ДМИТРОВ /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Россиянка Альбина Шакирова завоевала серебряную медаль в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове. Россиянка набрала 52 очка.
Победу одержала американка Дания Джо Виззи (54), третье место заняла киприотка Андри Элефтериу (43). Ранее Шакирова в составе сборной России завоевала бронзовую медаль в командном ските.
Для российской сборной эта медаль стала шестой на турнире. Теперь в активе команды одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды, и она занимает четвертое место в общекомандном зачете. Лидирует сборная Италии (6−4−2), команда США — вторая (4−0−3), спортсмены Австралии — третьи (2−1−1).
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