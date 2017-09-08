Россиянки завоевали бронзу на ЧМ по стендовой стрельбе в командном ските
ДМИТРОВ /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России в составе Альбины Шакировой, Надежды Коноваловой и Анастасии Крахмалевой завоевала бронзовые медали в командном турнире в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.
Россиянки набрали 209 очков.
Победу одержала сборная США (216). Второе место заняли итальянки (211).
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