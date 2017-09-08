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8 сентября 2017, 16:36 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россиянки завоевали бронзу на ЧМ по стендовой стрельбе в командном ските

ДМИТРОВ /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России в составе Альбины Шакировой, Надежды Коноваловой и Анастасии Крахмалевой завоевала бронзовые медали в командном турнире в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.

Россиянки набрали 209 очков.

Победу одержала сборная США (216). Второе место заняли итальянки (211).
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Мосин: Шансы на возвращение дабл-трапа в программу Олимпийских игр есть

Мосин: Шансы на возвращение дабл-трапа в программу Олимпийских игр есть

ДМИТРОВ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Шансы на возвращение дисциплины стендовой стрельбы дабл-трап в программу Олимпийских игр сохраняются. Такое мнение журналистам высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по стендовой стрельбе россиянин Василий Мосин.
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