Мосин: Шансы на возвращение дабл-трапа в программу Олимпийских игр есть
ДМИТРОВ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Шансы на возвращение дисциплины стендовой стрельбы
дабл-трап в программу Олимпийских игр сохраняются. Такое мнение журналистам высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по стендовой стрельбе россиянин Василий Мосин.
Во вторник Мосин, Виталий Фокеев и Артем Некрасов завоевали бронзу в командных соревнованиях в
«У нас уже есть опыт с упражнением в стрельбе по движущейся мишени, которое тоже было исключено из олимпийской программы. Но упражнение живет, Владимир Сергеевич Лисин [президент Стрелкового союза России] поддерживает этих спортсменов, он командирует их на чемпионаты мира, Европы, они завоевывают медали и славят нашу родину. Примерно так же будут обстоять дела и с дабл- трапом, насколько я понимаю», — сказал Мосин.
«Абсолютно точно, что шансы на это [возвращение дабл- трапа в олимпийскую программу] есть. Но нужно соблюдать еще другие условия — нужно быть конкурентоспособным в современном мире. Ситуация с
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