Мосин: Шансы на возвращение дабл-трапа в программу Олимпийских игр есть

Во вторник Мосин, Виталий Фокеев и Артем Некрасов завоевали бронзу в командных соревнованиях в дабл-трапе на чемпионате мира, который проходит в подмосковном Дмитрове.

«У нас уже есть опыт с упражнением в стрельбе по движущейся мишени, которое тоже было исключено из олимпийской программы. Но упражнение живет, Владимир Сергеевич Лисин [президент Стрелкового союза России] поддерживает этих спортсменов, он командирует их на чемпионаты мира, Европы, они завоевывают медали и славят нашу родину. Примерно так же будут обстоять дела и с дабл- трапом, насколько я понимаю», — сказал Мосин.

«Абсолютно точно, что шансы на это [возвращение дабл- трапа в олимпийскую программу] есть. Но нужно соблюдать еще другие условия — нужно быть конкурентоспособным в современном мире. Ситуация с дабл-трапом — это первая ласточка на пути того, что стрелковые дисциплины вообще могут быть исключены из программы Игр и заменены на другие виды», — отметил спортсмен.