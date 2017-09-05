Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Фокеев в октябре завершит карьеру
ДМИТРОВ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе в
дабл-трапе россиянин Виталий Фокеев завершит карьеру в октябре после финала Кубка мира в Нью-Дели. Об этом он сообщил журналистам.
Во вторник Фокеев завоевал золото чемпионата мира, который проходит в подмосковном Дмитрове, в дисциплине дабл- трап, второе место занял индиец Анкур Митталь, бронзовым призером стал китаец Ху Биньюань. В предыдущий раз россиянин становился чемпионом мира в 2006 году. Кроме двух золотых медалей чемпионатов мира в его активе две бронзы. Также он становился чемпионом Европейских игр 2015 года и серебряным призером чемпионата Европы — 2007.
«Мне уже 43 года,
«На душе счастье и спокойствие, во время финала не нервничал, но при промахах сильно злился. В целом был сконцентрирован и максимально нацелен на борьбу. Никакого расслабления, когда выбыл китаец, не было, серебро меня не устраивало, я хотел “задушить” индийца и выиграть. Когда у нас с индийцем был равный счет (62:62), я сказал себе, что все начинается сначала, Митталь мощно начал в финале, но в концовке растерялся и “поплыл”, и за счет этого я сумел его обойти», — добавил россиянин.
Финал Кубка мира пройдет в
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