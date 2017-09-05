Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Фокеев в октябре завершит карьеру

Во вторник Фокеев завоевал золото чемпионата мира, который проходит в подмосковном Дмитрове, в дисциплине дабл- трап, второе место занял индиец Анкур Митталь, бронзовым призером стал китаец Ху Биньюань. В предыдущий раз россиянин становился чемпионом мира в 2006 году. Кроме двух золотых медалей чемпионатов мира в его активе две бронзы. Также он становился чемпионом Европейских игр 2015 года и серебряным призером чемпионата Европы — 2007.

«Мне уже 43 года, дабл-трап больше не входит в олимпийскую программу, так что мне больше нечем пополнять свой запас наград. Чемпионат мира и Европейские игры у меня уже есть. Пора подумать о воспитании детей и молодежи. Скорее всего, стану тренером», — сказал Фокеев.

«На душе счастье и спокойствие, во время финала не нервничал, но при промахах сильно злился. В целом был сконцентрирован и максимально нацелен на борьбу. Никакого расслабления, когда выбыл китаец, не было, серебро меня не устраивало, я хотел “задушить” индийца и выиграть. Когда у нас с индийцем был равный счет (62:62), я сказал себе, что все начинается сначала, Митталь мощно начал в финале, но в концовке растерялся и “поплыл”, и за счет этого я сумел его обойти», — добавил россиянин.

Финал Кубка мира пройдет в Нью-Дели 23—30 октября .