Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе

В финале россиянин победил индийца Анкура Митталя со счетом 68:66. Бронзовым призером стал китаец Биньюань Ху.

Ранее Фокеев, Артем Некрасов и Василий Мосин завоевали бронзу в командных соревнованиях в дабл-трапе.

В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занимает команда Австралии (2−1−1), третьей идет сборная России (1−2−1).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.