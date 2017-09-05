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5 сентября 2017, 19:04 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе

ТАСС, 5 сентября. Россиянин Виталий Фокеев завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине дабл-трап. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.

В финале россиянин победил индийца Анкура Митталя со счетом 68:66. Бронзовым призером стал китаец Биньюань Ху.

Ранее Фокеев, Артем Некрасов и Василий Мосин завоевали бронзу в командных соревнованиях в дабл-трапе.

В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занимает команда Австралии (2−1−1), третьей идет сборная России (1−2−1).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.
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Россияне завоевали серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в командном турнире в дабл-трапе

Россияне завоевали серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в командном турнире в дабл-трапе

ДМИТРОВ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Россияне Виталий Фокеев, Артем Некрасов и Василий Мосин завоевали серебряные медали в командном турнире в дисциплине дабл-трап на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.
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Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе

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