Россияне завоевали серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в командном турнире в дабл-трапе
ДМИТРОВ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Россияне Виталий Фокеев, Артем Некрасов и Василий Мосин завоевали серебряные медали в командном турнире в дисциплине
дабл-трап на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.
Россияне набрали 415 очков. Победу одержала сборная Италии (418). Третье место заняли британцы (414).
В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занимает команда Австралии (2−1−1), третье — сборная США (1−0−3). Россияне идут на пятом месте (0−3−0).
Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.
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