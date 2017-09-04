Сборная Австралии завоевала золото ЧМ по стрельбе в смешанных соревнованиях в трапе
ДМИТРОВ /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Австралийцы Томас Грайс и Пенни Смит выиграли смешанные соревнования в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.
В финале австралийцы победили испанскую пару Антонио Бэйлон/Беатрис Мартинес со счетом 23:22. Бронзовыми призерами стали американцы Эшли Кэррол и Дерек Халдеман. Сборная России в составе Алексея Алипова и Татьяны Барсук заняла пятое место.
В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали (5−2−2). Второе место занимает команда Австралии (1−1−1), третье — сборная США (1−0−2). Команда России идет на пятом месте (0−2−0).
Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.
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