Сборная Австралии завоевала золото ЧМ по стрельбе в смешанных соревнованиях в трапе

В финале австралийцы победили испанскую пару Антонио Бэйлон/Беатрис Мартинес со счетом 23:22. Бронзовыми призерами стали американцы Эшли Кэррол и Дерек Халдеман. Сборная России в составе Алексея Алипова и Татьяны Барсук заняла пятое место.

В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали (5−2−2). Второе место занимает команда Австралии (1−1−1), третье — сборная США (1−0−2). Команда России идет на пятом месте (0−2−0).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.