Итальянцы победили в командном турнире в трапе на ЧМ по стрельбе в Подмосковье
ИГНАТОВО (Московская область), 3 сен —
Р-Спорт. Итальянцы Даниэле Реска, Валерио Грацини и Джованни Пельело победили в командных соревнованиях в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе в Подмосковье.
Итальянцы в воскресенье победили с результатом 362 балла. Вторыми стали чехи Иржи Липтак, Давид Костелецки и Владимир Степан — 359. Третье место заняли испанцы Альберто Фернандес, Антонио Байлон и Хосе Луис Родригес Урис — 357.
Россияне Алексей Алипов, Максим Смыков и Никита Егоров стали пятыми — 353.
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