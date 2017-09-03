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3 сентября 2017, 16:25 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Итальянцы победили в командном турнире в трапе на ЧМ по стрельбе в Подмосковье

ИГНАТОВО (Московская область), 3 сен — Р-Спорт. Итальянцы Даниэле Реска, Валерио Грацини и Джованни Пельело победили в командных соревнованиях в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе в Подмосковье.

Итальянцы в воскресенье победили с результатом 362 балла. Вторыми стали чехи Иржи Липтак, Давид Костелецки и Владимир Степан — 359. Третье место заняли испанцы Альберто Фернандес, Антонио Байлон и Хосе Луис Родригес Урис — 357.

Россияне Алексей Алипов, Максим Смыков и Никита Егоров стали пятыми — 353.
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