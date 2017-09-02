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2 сентября 2017, 18:26 | Летние: Стрельба | ТАСС

Итальянка Росси стала чемпионкой мира по стрельбе в трапе

ТАСС, 2 сентября. Итальянка Джессика Росси завоевала золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине трап. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.

Росси победила в финале австралийку Кэтрин Скиннер со счетом 43:41. Третье место заняла представительница Словакии Зузана Штефечекова. Россиянки Татьяна Барсук, Екатерина Рабая и Юлия Туголукова не смогли квалифицироваться в финал.

В командных соревнованиях победителем стала сборная США. Второе место заняла команда Финляндии, третьей стала сборная Италии. Россиянки заняли восьмое место.

В общекомандном зачете лидируют итальянцы, в активе которых три золота и две бронзы. Второе место занимает сборная США (1−0−1), третье — команда России (0−2−0).

В первый день соревнований юниорок Юлия Савельева завоевала серебро в дисциплине трап. Второе место в командных соревнованиях заняла юниорская сборная России в составе Савельевой, Полины Князевой и Ангелины Рудневой.

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.
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