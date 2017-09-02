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2 сентября 2017, 16:09 | Летние: Стрельба | Чемпионат.com

Россиянки — восьмые в командном турнире ЧМ по стендовой стрельбе в трапе

Женская сборная США победила в командных соревнованиях в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе в Московской области.

Второе место заняла команда Финляндии, а третьими стали итальянки. Россиянки Екатерина Рабая, Татьяна Барсук и Юлия Туголукова в командном зачёте стали восьмыми.

В квалификации личных соревнований Рабая заняла 25-е место, Барсук — 28-е, Туголукова — 43-е.

Стрельба стендовая. Чемпионат и первенство мира. Московская область
Женщины. Трап. Команды

1. США — 203.
2. Финляндия — 203.
3. Италия — 203…
8. Россия — 195.
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Россиянки стали вторыми в командных соревнованиях в трапе на юниорском ЧМ по стрельбе

Россиянки стали вторыми в командных соревнованиях в трапе на юниорском ЧМ по стрельбе

ИГНАТОВО (Московская область), 2 сен — Р-Спорт. Юниорская сборная России завоевала серебро в женских командных соревнованиях в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора».
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