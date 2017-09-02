Россиянки стали вторыми в командных соревнованиях в трапе на юниорском ЧМ по стрельбе
ИГНАТОВО (Московская область), 2 сен —
Р-Спорт. Юниорская сборная России завоевала серебро в женских командных соревнованиях в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора».
В субботу россиянки Юлия Савельева, Полина Князева, Ангелина Руднева в сумме набрали 191 очко.
Победу одержали итальянки (200), тройку призеров замкнули американки (187).
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