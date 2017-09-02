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2 сентября 2017, 14:59 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Россиянки стали вторыми в командных соревнованиях в трапе на юниорском ЧМ по стрельбе

ИГНАТОВО (Московская область), 2 сен — Р-Спорт. Юниорская сборная России завоевала серебро в женских командных соревнованиях в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора».

В субботу россиянки Юлия Савельева, Полина Князева, Ангелина Руднева в сумме набрали 191 очко.

Победу одержали итальянки (200), тройку призеров замкнули американки (187).
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ИГНАТОВО (Московская область), 1 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионат мира по стендовой стрельбе стартует в пятницу подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора», на турнире будет разыграно семь комплектов медалей.
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