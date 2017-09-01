Двое воронежцев стали обладателями Кубка России по стендовой стрельбе

Елена Ткач и Виктор Подберезный стали обладателями Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования завершились в Подмосковье.

Елена Ткач ранее, кстати, удачно выступила и в личных состязаниях — победила в олимпийском упражнении «трап».

В этот раз спортсмены стали первыми в упражнении «трап» среди смешанных пар и заняли первое место в командных соревнованиях.