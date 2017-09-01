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1 сентября 2017, 10:24 | Летние: Стрельба | Вести - Воронеж

Двое воронежцев стали обладателями Кубка России по стендовой стрельбе

Елена Ткач и Виктор Подберезный показали себя лучшими в упражнении «трап».

Елена Ткач и Виктор Подберезный стали обладателями Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования завершились в Подмосковье.

Елена Ткач ранее, кстати, удачно выступила и в личных состязаниях — победила в олимпийском упражнении «трап».

В этот раз спортсмены стали первыми в упражнении «трап» среди смешанных пар и заняли первое место в командных соревнованиях.
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Россия принимает лучших: в Подмосковье стартует ЧМ по стендовой стрельбе

Россия принимает лучших: в Подмосковье стартует ЧМ по стендовой стрельбе

ИГНАТОВО (Московская область), 1 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионат мира по стендовой стрельбе стартует в пятницу подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора», на турнире будет разыграно семь комплектов медалей.
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