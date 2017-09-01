Двое воронежцев стали обладателями Кубка России по стендовой стрельбе
Елена Ткач и Виктор Подберезный показали себя лучшими в упражнении «трап».
Елена Ткач и Виктор Подберезный стали обладателями Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования завершились в Подмосковье.
Елена Ткач ранее, кстати, удачно выступила и в личных состязаниях — победила в олимпийском упражнении «трап».
В этот раз спортсмены стали первыми в упражнении «трап» среди смешанных пар и заняли первое место в командных соревнованиях.
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