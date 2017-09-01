Россия принимает лучших: в Подмосковье стартует ЧМ по стендовой стрельбе

Сроки проведения соревнований — с 1 по 10 сентября. В Россию приехали лучшие стендовики мира, завоевывавшие награды годом ранее на Олимпийских играх в Бразилии. Всего в турнире примут участие около 700 спортсменов из 76 стран.

АМБИЦИИ ТЕПЛОГО.

В дисциплине трап среди мужчин особое внимание россиян будет приковано к олимпийскому чемпиону 2004 года и бронзовому призеру Игр-2008 Алексею Алипову. Правда, на чемпионате Европы, прошедшем в июле в Баку, ни ему, ни более молодым Максиму Смыкову и Никите Егорову, также заявленным на турнир в «Лисьей норе», не удалось пробиться в финальную часть. За золото поборются действующий чемпион Европы из Чехии Давид Костелецкий, олимпийский чемпион Игр-2016 хорват Йосип Гласнович и другие.

В женском трапе Россию представят Татьяна Барсук, Екатерина Рабая и Юлия Туголукова. Все три спортсменки завоевали золото бакинского чемпионата Европы в командном турнире. Фаворитом является олимпийская чемпионка из Австралии Кэтрин Скиннер.

4 сентября на чемпионате мира дебютирует новая дисциплина — трап в смешанных командах. Интересно, что россияне Смыков и Барсук недавно выиграли бронзу чемпионата Европы в этом виде.

В мужском ските победителю Рио-2016 Габриэле Россетти конкуренцию составят Антон Астахов, Александр Землин и Николай Теплый. Все трое россиян выиграли золото европейского чемпионата в командных соревнованиях. В прошлом году Теплый выиграл финал Кубка мира.

«Мой самый маленький результат был такой, с каким Россетти выиграл Олимпийские игры», — отметил тренирующийся в Казани спортсмен в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт». В женском ските страну представят Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалева и Альбина Шакирова.

«Готовность неплохая, потому что мы провели здесь достаточное количество сборов. Готовились, в отличие от всех остальных, на этом стрельбище. Нам здесь знаком каждый кустик. Думаю, все будет хорошо. Говорить, что мы, 100% выиграем, не возьмусь, но медали должны быть. И взрослые, и юниоры готовы к тому, чтобы завоевать награды», — сказал тренер юниорской группы скита национальной команды Валерий Шомин, побеждавший в ските на чемпионате мира 2010 года.

ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ-ТРАП.

В исключенном из программы Олимпийских игр дубль-трапе также выступят россияне: бронзовый призер Лондона-2012 Василий Мосин, чемпион Европы-2017 Виталий Фокеев и Артем Некрасов. Стрелковый союз России воздерживается от обнародования поставленных перед спортсменами задач и не ведет речи о медальном плане.

Приветственную телеграмму участникам, гостям и организаторам чемпионата мира в Подмосковье направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в России уделяется серьезное внимание развитию стрелкового спорта.

«И конечно, мы искренне рады принять у себя сильнейших стрелков планеты. Уверен, что чемпионат пройдет на высоком организационном уровне, вызовет широкий интерес у специалистов и болельщиков, запомнится множеством ярких, вдохновляющих моментов, станет настоящим праздником для участников и гостей», — говорится в телеграмме главы государства.