Церемония открытия ЧМ по стендовой стрельбе состоялась в подмосковном Дмитрове
ДМИТРОВ /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по стендовой стрельбе торжественно открылся в четверг в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Соревнования пройдут в
Как отметил Лисин, России важно принять мировое первенство сразу после Олимпиады-2016. «Мы принимаем первый чемпионат после Олимпийских игр, где выступят лучшие стрелки со всего мира, мы уверены, что зрелище будет захватывающим для всех. У нашей сборной будут победы, за которые мы будем радоваться, но будут и неудачи, ведь спорт есть спорт. Желаю вам всем хрупкой тарелки, правильного патрона, хорошей погоды, наслаждения соревнованиями и побед», — отметил он.
По словам Жукова, Россия прекрасно справится с проведением турнира. «Это очень значимое событие, это большая честь для России проводить такое соревнование. Я уверен, что Россия прекрасно проведет этот турнир. В “Лисьей норе” есть все условия для проведения соревнования самого высокого уровня, желаю всем участникам удачи и побед», — заявил глава ОКР.
Почетным гостем церемонии стал министр спорта Московской области Роман Терюшков, который отметил, что участники и гости мирового первенства смогут по достоинству оценить культурное наследие Подмосковья. «Мы готовились к чемпионату, благоустраивали город, подъездные дороги и надеемся, что наша сборная займет самое высокое место, — отметил он. — Свыше тысячи человек занимаются у нас стендовой стрельбой, пулевой — порядка трех тысяч. Подрастает молодежь, которую, думаю, вскоре увидим в основной сборной».
В турнире примут участие около 700 спортсменов из 76 стран.
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