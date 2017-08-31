Около 700 спортсменов из 76 стран примут участие в ЧМ по стрельбе в России
ИГНАТОВО (Московская область), 31 авг —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Около 700 спортсменов из 76 стран примут участие в чемпионате мира по стендовой стрельбе в Подмосковье, сообщили агентству «Р-Спорт» организаторы турнира.
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Чемпионат мира пройдет
Турнир 2015 года прошел в Италии.
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