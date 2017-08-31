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31 августа 2017, 20:48 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Около 700 спортсменов из 76 стран примут участие в ЧМ по стрельбе в России

ИГНАТОВО (Московская область), 31 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Около 700 спортсменов из 76 стран примут участие в чемпионате мира по стендовой стрельбе в Подмосковье, сообщили агентству «Р-Спорт» организаторы турнира.

<em><span class=error>ИГНАТОВО</span> (Московская область) 31 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>Около 700 спортсменов из 76 стран примут участие в чемпионате мира по стендовой стрельбе в Подмосковье сообщили агентству Р-Спорт организаторы турнира. Увеличить
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Чемпионат мира пройдет 1—10 сентября в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора». На турнире будет разыграно семь комплектов медалей.

Турнир 2015 года прошел в Италии.
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Путин уверен, что ЧМ по стендовой стрельбе в Подмосковье пройдет на высоком уровне

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям чемпионата мира по стендовой стрельбе, выразив уверенность, что состязание пройдет на высоком уровне и вызовет широкий интерес.
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