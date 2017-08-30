Путин уверен, что ЧМ по стендовой стрельбе в Подмосковье пройдет на высоком уровне

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Путин отметил, что в России уделяется серьезное внимание развитию стрелкового спорта. По его словам, в РФ гордятся триумфами чемпионов и рекордсменов на самых престижных международных соревнованиях, чтят победные традиции отечественной стрелковой школы, настроены на дальнейшую популяризацию этого зрелищного вида спорта.

«И конечно, мы искренне рады принять у себя сильнейших стрелков планеты. Уверен, что чемпионат пройдёт на высоком организационном уровне, вызовет широкий интерес у специалистов и болельщиков, запомнится множеством ярких, вдохновляющих моментов, станет настоящим праздником для участников и гостей», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.