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30 августа 2017, 11:06 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Путин уверен, что ЧМ по стендовой стрельбе в Подмосковье пройдет на высоком уровне

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям чемпионата мира по стендовой стрельбе, выразив уверенность, что состязание пройдет на высоком уровне и вызовет широкий интерес.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>авг</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> направил приветственную телеграмму участникам организаторам и гостям чемпионата мира по стендовой стрельбе выразив уверенность что состязание пройдет на высоком уровне и вызовет широкий интерес. Увеличить
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Путин отметил, что в России уделяется серьезное внимание развитию стрелкового спорта. По его словам, в РФ гордятся триумфами чемпионов и рекордсменов на самых престижных международных соревнованиях, чтят победные традиции отечественной стрелковой школы, настроены на дальнейшую популяризацию этого зрелищного вида спорта.

«И конечно, мы искренне рады принять у себя сильнейших стрелков планеты. Уверен, что чемпионат пройдёт на высоком организационном уровне, вызовет широкий интерес у специалистов и болельщиков, запомнится множеством ярких, вдохновляющих моментов, станет настоящим праздником для участников и гостей», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Чемпионат мира пройдет 1—10 сентября в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора».
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