Китаец Тань Цзунлян установил мировой рекорд в стрельбе из пневматического пистолета

Тань Цзунлян показал результат 242,4 очка. Предыдущее мировое достижение (241,6) принадлежало немцу Кристиану Райцу, оно было установлено на чемпионате Европы 2017 года в Словении.

Спартакиада народов КНР проводится один раз в четыре года. Соревнования завершатся 8 сентября.