Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/shooting/30839079/
30 августа 2017, 9:01 | Летние: Стрельба | ТАСС

Китаец Тань Цзунлян установил мировой рекорд в стрельбе из пневматического пистолета

ТАСС, 30 августа. Китаец Тань Цзунлян установил мировой рекорд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Спартакиаде народов КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Тань Цзунлян показал результат 242,4 очка. Предыдущее мировое достижение (241,6) принадлежало немцу Кристиану Райцу, оно было установлено на чемпионате Европы 2017 года в Словении.

Спартакиада народов КНР проводится один раз в четыре года. Соревнования завершатся 8 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Стрельбы

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по стендовой стрельбе

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по стендовой стрельбе

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Стрелковый союз России (ССР) утвердил состав сборной страны для участия в чемпионате мира 2017 года по стендовой стрельбе, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе союза.
Еще 7 новостей  Все новости

Порядка 1,5 тысячи российских спортсменов сдали допинг-пробы в 2016 году

Генсек федерации: сборная России по боксу провалила ЧМ

Сорокин: вопрос покупки российскими каналами прав на показ ЧМ-2018 решится до конца года

Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на этапе Мирового вызова в Загребе