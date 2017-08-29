Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по стендовой стрельбе
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Стрелковый союз России (ССР) утвердил состав сборной страны для участия в чемпионате мира 2017 года по стендовой стрельбе, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе союза.
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Чемпионат мира пройдет
В дисциплине трап среди мужчин выступят: Алексей Алипов, Никита Егоров, Максим Смыков. Трап (женщины): Татьяна Барсук, Екатерина Рабая, Юлия Туголукова. Скит (мужчины): Антон Астахов, Александр Землин, Николай Теплый. Скит (женщины): Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалева, Альбина Шакирова.
Также в «Лисьей норе» пройдет юниорский турнир, в рамках него в мужском трапе выступят: Дмитрий Исаев, Геннадий Мамкин, Иван Щербак. Трап (женщины): Полина Князева, Ангелина Руднева, Юлия Савельева. Скит (мужчины): Александр Краснятов, Михаил Шарапов. Скит (женщины): Елена Бухонова, Маргарита Геворкян, Алина Фазылзянова.
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