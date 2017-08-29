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29 августа 2017, 10:59 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по стендовой стрельбе

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Стрелковый союз России (ССР) утвердил состав сборной страны для участия в чемпионате мира 2017 года по стендовой стрельбе, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе союза.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. </em>Стрелковый союз России (<span class=error>ССР</span>) утвердил состав сборной страны для участия в чемпионате мира 2017 года по стендовой стрельбе сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> союза. Увеличить
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Чемпионат мира пройдет 1—10 сентября в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора».

В дисциплине трап среди мужчин выступят: Алексей Алипов, Никита Егоров, Максим Смыков. Трап (женщины): Татьяна Барсук, Екатерина Рабая, Юлия Туголукова. Скит (мужчины): Антон Астахов, Александр Землин, Николай Теплый. Скит (женщины): Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалева, Альбина Шакирова. Дубль-трап (мужчины): Василий Мосин, Артем Некрасов, Виталий Фокеев.

Также в «Лисьей норе» пройдет юниорский турнир, в рамках него в мужском трапе выступят: Дмитрий Исаев, Геннадий Мамкин, Иван Щербак. Трап (женщины): Полина Князева, Ангелина Руднева, Юлия Савельева. Скит (мужчины): Александр Краснятов, Михаил Шарапов. Скит (женщины): Елена Бухонова, Маргарита Геворкян, Алина Фазылзянова. Дубль-трап (мужчины): Александр Филиппов, Вячеслав Юхименко.
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