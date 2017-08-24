Путин отметил отличную технику и командный дух лучников из РФ, победивших в Тайбэе
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов — Антона Булаева, Александра Дамбаева, Виктора Калашникова с золотом в командном турнире в стрельбе из лука на Универсиаде в Тайбэе и отметил их отличную подготовку, командный дух и волю.
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«Уважаемые Антон Александрович, Александр Сергеевич, Виктор Андреевич! Поздравляю Вас с триумфом на XXIX Всемирной летней универсиаде. В упорной, зрелищной борьбе вы проявили
Президент пожелал спортсменам и их наставникам дальнейших успехов и ярких побед.
Россияне Антон Булаев, Александр Дамбаев и Виктор Калашников завоевали золото в командном турнире в стрельбе из лука на Универсиаде в Тайбэе. В финале россияне победили команду Ирана со счетом 232−227. Третье место заняла сборная Южной Кореи, победившая команду Мексики — 235−223.
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