Путин отметил отличную технику и командный дух лучников из РФ, победивших в Тайбэе

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«Уважаемые Антон Александрович, Александр Сергеевич, Виктор Андреевич! Поздравляю Вас с триумфом на XXIX Всемирной летней универсиаде. В упорной, зрелищной борьбе вы проявили по-настоящему командный дух и волю. Продемонстрировали отличную технику и подготовку. Достойно представили нашу страну на этих престижных состязаниях», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в четверг.

Президент пожелал спортсменам и их наставникам дальнейших успехов и ярких побед.

Россияне Антон Булаев, Александр Дамбаев и Виктор Калашников завоевали золото в командном турнире в стрельбе из лука на Универсиаде в Тайбэе. В финале россияне победили команду Ирана со счетом 232−227. Третье место заняла сборная Южной Кореи, победившая команду Мексики — 235−223.