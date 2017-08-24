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24 августа 2017, 14:00 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Путин отметил отличную технику и командный дух лучников из РФ, победивших в Тайбэе

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов — Антона Булаева, Александра Дамбаева, Виктора Калашникова с золотом в командном турнире в стрельбе из лука на Универсиаде в Тайбэе и отметил их отличную подготовку, командный дух и волю.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>авг</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> поздравил российских спортсменов — Антона <span class=error>Булаева</span> Александра <span class=error>Дамбаева</span> Виктора <span class=error>Калашникова</span> с золотом в командном турнире в стрельбе из лука на Универсиаде в <span class=error>Тайбэе</span> и отметил их отличную подготовку командный дух и волю. Увеличить
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«Уважаемые Антон Александрович, Александр Сергеевич, Виктор Андреевич! Поздравляю Вас с триумфом на XXIX Всемирной летней универсиаде. В упорной, зрелищной борьбе вы проявили по-настоящему командный дух и волю. Продемонстрировали отличную технику и подготовку. Достойно представили нашу страну на этих престижных состязаниях», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в четверг.

Президент пожелал спортсменам и их наставникам дальнейших успехов и ярких побед.

Россияне Антон Булаев, Александр Дамбаев и Виктор Калашников завоевали золото в командном турнире в стрельбе из лука на Универсиаде в Тайбэе. В финале россияне победили команду Ирана со счетом 232−227. Третье место заняла сборная Южной Кореи, победившая команду Мексики — 235−223.
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