Казахстанские лучники уступили в борьбе за «бронзу» Универсиады-2017
Сборная Казахстана по стрельбе из лука не смогла выиграть бронзовые медали летней Универсиады-2017 в Тайбэе, сообщает Sports.kz.
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В состязаниях за третье место казахстанцы со счетом 1:5 уступили команде России.
Честь нашей страны отстаивали Султан Дузельбаев, Денис Ганкин и Санжар Мусаев.
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