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24 августа 2017, 12:06 | Летние: Стрельба | Sports.kz

Казахстанские лучники уступили в борьбе за «бронзу» Универсиады-2017

Сборная Казахстана по стрельбе из лука не смогла выиграть бронзовые медали летней Универсиады-2017 в Тайбэе, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана по стрельбе из лука не смогла выиграть бронзовые медали летней Универсиады-2017 в <span class=error>Тайбэе</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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В состязаниях за третье место казахстанцы со счетом 1:5 уступили команде России.

Честь нашей страны отстаивали Султан Дузельбаев, Денис Ганкин и Санжар Мусаев.

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