Мужская и женская команды России завоевали бронзу Универсиады в стрельбе из лука
ТАСС, 24 августа. Мужская и женская команды России заняли третьи места на Универсиаде в Тайбэе в стрельбе из классического лука.
Арсалан Балданов, Артем Махненко и Галсан Базаржапов во встрече за третье место оказались сильнее команда Казахстана — 5−1. Золото выиграли представители Южной Кореи, серебро — Тайваня.
Туяна Дашидоржиева, Саяна Цыремпилова и Елена Осипова в бронзовом финале победили итальянок — 6−0. Чемпионками стали спортсменки из Южной Кореи, серебряные медали — у представительниц Тайваня.
Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. На счету команды 41 медаль — восемь золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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