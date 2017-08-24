Мужская и женская команды России завоевали бронзу Универсиады в стрельбе из лука

Арсалан Балданов, Артем Махненко и Галсан Базаржапов во встрече за третье место оказались сильнее команда Казахстана — 5−1. Золото выиграли представители Южной Кореи, серебро — Тайваня.

Туяна Дашидоржиева, Саяна Цыремпилова и Елена Осипова в бронзовом финале победили итальянок — 6−0. Чемпионками стали спортсменки из Южной Кореи, серебряные медали — у представительниц Тайваня.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. На счету команды 41 медаль — восемь золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.