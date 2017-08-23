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23 августа 2017, 9:01 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россияне завоевали золото Универсиады в стрельбе из лука в команде

ТАСС, 23 августа. Россияне Антон Булаев, Александр Дамбаев и Виктор Калашников выиграли золото Универсиады в Тайбэе в стрельбе из лука в командных соревнованиях.

В финале они победили команду Ирана — 232:227. Третье место заняли спортсмены из Южной Кореи.

Женская команда в составе Дианы Тонтоевой, Марии Виноградовой и Александры Савенковой завоевала серебро, уступив в финале представительницам Южной Кореи — 229:232. Третье место заняла команда Турции.

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 28 медалей — шесть золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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