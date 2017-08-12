Максим Смыков победил в финале Кубка России по стендовой стрельбе в трапе

Победитель чемпионата мира-2015 в командном зачете Смыков в квалификации поразил 120 мишеней, в финале — 45, а в перестрелке оказался точнее олимпийского чемпиона 2004 года Алексея Алипова, который в квалификации поразил 124 мишени. Бронза досталась Геннадию Мамкину (результат в квалификации — 119, в финале — 34).

Соревнования завершатся 17 августа.