Максим Смыков победил в финале Кубка России по стендовой стрельбе в трапе
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Максим Смыков завоевал золото в олимпийском упражнении трап в финале Кубка России по стендовой стрельбе, который проходит в Подмосковье.
Победитель чемпионата мира-2015 в командном зачете Смыков в квалификации поразил 120 мишеней, в финале — 45, а в перестрелке оказался точнее олимпийского чемпиона 2004 года Алексея Алипова, который в квалификации поразил 124 мишени. Бронза досталась Геннадию Мамкину (результат в квалификации — 119, в финале — 34).
Соревнования завершатся 17 августа.
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