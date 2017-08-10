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10 августа 2017, 21:07 | Летние: Стрельба | Чемпионат.com

Российские лучники и лучницы проиграли в полуфиналах этапа КМ в Берлине

Мужская сборная России по стрельбе из классического лука поспорит за третье место с японцами на четвёртом этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Берлине (Германия).

Россияне сначала оказались сильнее итальянцев, выиграв со счётом 5:4, затем уверенно победили американцев — 6:0, а в полуфинале уступили команде Нидерландов со счётом 3:5.

Женская сборная России также сохранила шансы на пьедестал. Россиянки взяли верх над испанками — 6:2, японками — 5:3, а затем проиграли кореянкам — 1:5. За третье место они поспорят с британками.
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