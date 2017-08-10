Российские лучники и лучницы проиграли в полуфиналах этапа КМ в Берлине

Россияне сначала оказались сильнее итальянцев, выиграв со счётом 5:4, затем уверенно победили американцев — 6:0, а в полуфинале уступили команде Нидерландов со счётом 3:5.

Женская сборная России также сохранила шансы на пьедестал. Россиянки взяли верх над испанками — 6:2, японками — 5:3, а затем проиграли кореянкам — 1:5. За третье место они поспорят с британками.