Казахстанка завоевала бронзу чемпионата Азии по стендовой стрельбе

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Континентальное первенство впервые проходит в Астане. Отличилась и женская сборная, войдя в тройку лидеров в общекомандном зачете.

Соревнования проходят по классическим олимпийским и тестовой дисциплинам. В них принимают участие около 80 профессиональных стрелков из 30 стран.

Больше всех наград собрали спортсмены из Кувейта, Ливана и Индии. Победитель состязаний в меткости определится в эти выходные.

Мейрам Айдарханов, судья соревнований:

— Эти соревнования самые крупные — больше всех участников приехало. Думаю, это связано с ЕХРО. Казахстан сейчас на слуху. Олимпийская медаль одна, а желающих получить очень много. Стремиться к этому надо. В последнее время очень много юниоров, начинающих намного больше, чем 10−15 лет назад.