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9 августа 2017, 21:50 | Летние: Стрельба | Чемпионат.com

Лучники РФ остались без медалей немецкого этапа КМ в миксте

Российские спортсмены остались без медалей четвёртого этапа Кубка мира по стрельбе из лука, который проходит в Берлине (Германия), в соревнованиях смешанных команд.

В блочном луке россияне Виктория Бальжанова и Антон Булаев дошли до четвертьфинала, где в перестрелке уступили американцам — 153:153 (18:19). Золото разыграют мексиканцы с американцами, бронзу — французы с датчанами.

В стрельбе из классического лука россияне Саяна Цыремпилова и Арсалан Балданов в 1/8 финала уступили датчанам — 1:5. В финал вышли южнокорейцы и японцы, в малом финале встретятся турки и американцы.
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