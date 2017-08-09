Лучники РФ остались без медалей немецкого этапа КМ в миксте
Российские спортсмены остались без медалей четвёртого этапа Кубка мира по стрельбе из лука, который проходит в Берлине (Германия), в соревнованиях смешанных команд.
В блочном луке россияне Виктория Бальжанова и Антон Булаев дошли до четвертьфинала, где в перестрелке уступили американцам — 153:153 (18:19). Золото разыграют мексиканцы с американцами, бронзу — французы с датчанами.
В стрельбе из классического лука россияне Саяна Цыремпилова и Арсалан Балданов в 1/8 финала уступили датчанам — 1:5. В финал вышли южнокорейцы и японцы, в малом финале встретятся турки и американцы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter