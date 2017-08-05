Российская команда стала лучшей в индивидуальных стрельбах на АрМИ

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На втором месте оказалась команда из Китая, на третьем — из Казахстана. Об этом сообщили в Минобороны России.

Соревнования состоят из стрельбы по мишеням каждого участника из своего оружия, пистолета, автомата, пулемета или снайперской винтовки. Следующие конкурсные дни будут посвящены командным стрельбам. Всего в АрМИ принимают участие команды из Армении, Белоруссии, Зимбабве, России, Казахстана, Китая и Узбекистана.