Сборная России завоевала серебро в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы
ТАСС, 2 августа. Сборная России в составе Михаила Азаренко, Максима Степанова и Дмитрия Романова завоевала серебряные медали в командных соревнованиях в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, который проходит в Баку.
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Россияне набрали 1745 очков. Первое место заняла сборная Швеции (1762), третьими стали финны (1745).
В активе российской команды теперь 13 медалей — четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых, она занимает третье место в общем зачете. Лидирует сборная Украины с 11 наградами (5−4−2). Второе место занимает команда Германии — 16 наград (4−7−5).
Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.
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