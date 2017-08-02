Сборная России завоевала серебро в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы

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Россияне набрали 1745 очков. Первое место заняла сборная Швеции (1762), третьими стали финны (1745).

В активе российской команды теперь 13 медалей — четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых, она занимает третье место в общем зачете. Лидирует сборная Украины с 11 наградами (5−4−2). Второе место занимает команда Германии — 16 наград (4−7−5).

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.