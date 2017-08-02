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2 августа 2017, 10:36 | Летние: Стрельба | ТАСС

Москвичка Моисеева стала победительницей Спартакиады в стрельбе из лука

ТАСС, 2 августа. Москвичка Лилия Моисеева стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место заняла представительница Забайкальского края Туяна Будажапова. Бронзовым призером стала Екатерина Бирюкова из Рязанской области.

Соревнования по стрельбе из лука в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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Новости Стрельбы

Сборная Москвы по стрельбе из лука выиграла командные соревнования на Спартакиаде

ТАСС, 2 августа. Сборная Москвы в составе Ивана Кузнецова и Лилии Моисеевой стала победителем командных соревнований по стрельбе из лука на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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