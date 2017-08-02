Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/shooting/30559793/
2 августа 2017, 8:50 | Летние: Стрельба | ТАСС

Представитель Башкортостана Черемискин стал победителем Спартакиады в стрельбе из лука

ТАСС, 2 августа. Представитель республики Башкортостан Станислав Черемискин стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место занял бурятский спортсмен Санжи Халудоров. Бронзовым призером стал представитель Забайкальского края Алдар Бальжинимаев.

Соревнования по стрельбе из лука в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Стрельбы

Сборная России завоевала золото ЧЕ по стендовой стрельбе в командном турнире в ските

Сборная России завоевала золото ЧЕ по стендовой стрельбе в командном турнире в ските

ТАСС, 1 августа. Россияне Антон Астахов, Александр Землин и Николай Теплый заняли первое место в стендовой стрельбе в командных соревнованиях в ските на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.
Еще 7 новостей  Все новости

IAAF поселила российских легкоатлетов на ЧМ-2017 неподалеку от крепости Тауэр

Мутко: оргкомитет обсудит с МГУ варианты расположения московской фан-зоны ЧМ-2018

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ильиных готовится к сезону в паре с Шибневым

IAAF поселила российских легкоатлетов на ЧМ-2017 неподалеку от крепости Тауэр

Мутко: оргкомитет обсудит с МГУ варианты расположения московской фан-зоны ЧМ-2018