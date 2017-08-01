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1 августа 2017, 14:58 | Летние: Стрельба | ТАСС

Сборная России завоевала золото ЧЕ по стендовой стрельбе в командном турнире в ските

ТАСС, 1 августа. Россияне Антон Астахов, Александр Землин и Николай Теплый заняли первое место в стендовой стрельбе в командных соревнованиях в ските на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.

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Российские стрелки поразили 362 мишени из 375 возможных. Второй стала сборная Италии (359), третьими — шведы (357).

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.
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