Сборная России завоевала золото ЧЕ по стендовой стрельбе в командном турнире в ските
ТАСС, 1 августа. Россияне Антон Астахов, Александр Землин и Николай Теплый заняли первое место в стендовой стрельбе в командных соревнованиях в ските на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.
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Российские стрелки поразили 362 мишени из 375 возможных. Второй стала сборная Италии (359), третьими — шведы (357).
Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.
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