Пикль победил на ЧЕ в стрельбе из стандартной крупнокалиберной винтовки с 300 м
В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного и крупнокалиберного оружия и стендовой стрельбе.
В стрельбе из стандартной крупнокалиберной винтовки с 300 м золото завоевал австриец Бернхард Пикль. В командном зачёте первенствовала сборная Швейцарии.
Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку
Мужчины. Винтовка. 300 м. Личный турнир
1. Бернхард Пикль (Австрия) — 578.
2. Юхо Курки (Финляндия) — 578.
3. Кари Олссон (Швеция) — 577.
Командный зачёт
1. Швейцария — 1711.
2. Австрия — 1710.
3. Франция — 1706.
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