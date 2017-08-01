Пикль победил на ЧЕ в стрельбе из стандартной крупнокалиберной винтовки с 300 м

В стрельбе из стандартной крупнокалиберной винтовки с 300 м золото завоевал австриец Бернхард Пикль. В командном зачёте первенствовала сборная Швейцарии.



Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку

Мужчины. Винтовка. 300 м. Личный турнир

1. Бернхард Пикль (Австрия) — 578.

2. Юхо Курки (Финляндия) — 578.

3. Кари Олссон (Швеция) — 577.

Командный зачёт

1. Швейцария — 1711.

2. Австрия — 1710.

3. Франция — 1706.