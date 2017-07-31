Дикеч победил на чемпионате Европы в стрельбе из револьвера

В стрельбе из револьвера с 25 м победил турок Юсуф Дикеч, в стрельбе из крупнокалиберной винтовки с 300 м из положения лёжа — швейцарец Ян Лохбихлер. В стрельбе из винтовки с 300 м из трёх положений первенствовали француз Алексис Райно и представительница Австрии Франциска Пеер.

Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку

Мужчины. Револьвер. Личный турнир

1. Юсуф Дикеч (Турция) — 587.

2. Кристиан Райтц (Германия) — 582.

3. Питер Олеск (Эстония) — 580.

Винтовка. 300 м. Стрельба из положения лёжа

1. Ян Лохбихлер (Швейцария) — 598.

2. Франк Флейшман (Германия) — 595.

3. Раймонд Дебевец (Словения) — 595.

Винтовка. 300 м. Стрельба из трёх положений

1. Алексис Райно (Франция) — 1167.

2. Иштван Пени (Венгрия) — 1163.

3. Петер Сиди (Венгрия) — 1161.

Женщины. Винтовка. 300 м. Стрельба из трёх положений

1. Франциска Пеер (Австрия) — 580.

2. Лиза Мюллер (Германия) — 576.

3. Сина Буск (Норвегия) — 575.



Смешанные команды. Винтовка. 300 м

1. Швейцария — 372.

2. Австрия — 371.

3. Швеция — 361.