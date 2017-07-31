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31 июля 2017, 13:53 | Летние: Стрельба | Чемпионат.com

Дикеч победил на чемпионате Европы в стрельбе из револьвера

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.

В стрельбе из револьвера с 25 м победил турок Юсуф Дикеч, в стрельбе из крупнокалиберной винтовки с 300 м из положения лёжа — швейцарец Ян Лохбихлер. В стрельбе из винтовки с 300 м из трёх положений первенствовали француз Алексис Райно и представительница Австрии Франциска Пеер.

Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку
Мужчины. Револьвер. Личный турнир
1. Юсуф Дикеч (Турция) — 587.
2. Кристиан Райтц (Германия) — 582.
3. Питер Олеск (Эстония) — 580.

Винтовка. 300 м. Стрельба из положения лёжа
1. Ян Лохбихлер (Швейцария) — 598.
2. Франк Флейшман (Германия) — 595.
3. Раймонд Дебевец (Словения) — 595.

Винтовка. 300 м. Стрельба из трёх положений
1. Алексис Райно (Франция) — 1167.
2. Иштван Пени (Венгрия) — 1163.
3. Петер Сиди (Венгрия) — 1161.

Женщины. Винтовка. 300 м. Стрельба из трёх положений
1. Франциска Пеер (Австрия) — 580.
2. Лиза Мюллер (Германия) — 576.
3. Сина Буск (Норвегия) — 575.

Смешанные команды. Винтовка. 300 м
1. Швейцария — 372.
2. Австрия — 371.
3. Швеция — 361.
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