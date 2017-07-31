Бухонова завоевала серебро в «ските» на юниорском чемпионате Европы в Баку
В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.
В «ските» россиянки Альбина Шакирова, Надежда Коновалова и Анастасия Крахмалёва заняли пятое место в командном турнире. В личном Шакирова стала 20-й. Среди юниорок россиянка Елена Бухонова завоевала серебро в личном первенстве и в команде с Алиной Фазылзяновой и Маргаритой Геворкян.
Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку
Женщины. «Скит». Личный турнир
1. Люси Анастасиу (Франция) — 50 (перестрелка — 16).
2. Андри Элефтериу (Кипр) — 50 (15).
3. Кристина Венцель (Германия) — 39…
20. Альбина Шакирова (Россия) — 62…
24. Надежда Коновалова (Россия) — 60…
27. Анастасия Крахмалёва (Россия) — 59.
Командный зачёт
1. Германия — 198.
2. Италия — 195.
3. Кипр — 190…
5. Россия (Альбина Шакирова, Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалёва) — 181.
Юниорки. «Скит». Личный турнир
1. Артемис Кефалиду (Греция) — 46.
2. Елена Бухонова (Россия) — 43.
3. Франческа дель Прете (Италия) — 35…
14. Алина Фазылзянова (Россия) — 57…
17. Маргарита Геворкян (Россия) — 55.
Командный зачёт
1. Италия — 182.
2. Россия (Елена Бухонова, Алина Фазылзянова, Маргарита Геворкян) — 172.
3. Германия — 169.
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