Бухонова завоевала серебро в «ските» на юниорском чемпионате Европы в Баку

В «ските» россиянки Альбина Шакирова, Надежда Коновалова и Анастасия Крахмалёва заняли пятое место в командном турнире. В личном Шакирова стала 20-й. Среди юниорок россиянка Елена Бухонова завоевала серебро в личном первенстве и в команде с Алиной Фазылзяновой и Маргаритой Геворкян.



Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку

Женщины. «Скит». Личный турнир

1. Люси Анастасиу (Франция) — 50 (перестрелка — 16).

2. Андри Элефтериу (Кипр) — 50 (15).

3. Кристина Венцель (Германия) — 39…

20. Альбина Шакирова (Россия) — 62…

24. Надежда Коновалова (Россия) — 60…

27. Анастасия Крахмалёва (Россия) — 59.

Командный зачёт

1. Германия — 198.

2. Италия — 195.

3. Кипр — 190…

5. Россия (Альбина Шакирова, Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалёва) — 181.



Юниорки. «Скит». Личный турнир

1. Артемис Кефалиду (Греция) — 46.

2. Елена Бухонова (Россия) — 43.

3. Франческа дель Прете (Италия) — 35…

14. Алина Фазылзянова (Россия) — 57…

17. Маргарита Геворкян (Россия) — 55.

Командный зачёт

1. Италия — 182.

2. Россия (Елена Бухонова, Алина Фазылзянова, Маргарита Геворкян) — 172.

3. Германия — 169.