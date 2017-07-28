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28 июля 2017, 17:00 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россияне Смыков и Барсук завоевали бронзу ЧЕ по стендовой стрельбе в трапе

ТАСС, 28 июля. Россияне Максим Смыков и Татьяна Барсук заняли третье место в стендовой стрельбе в соревнованиях смешанных команд в трапе на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.

В противостоянии за бронзовые медали турнира российские стрелки одержали победу над соперниками из Словакии. В финале позднее в пятницу встретятся команды Словении и Италии.

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.
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