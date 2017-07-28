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28 июля 2017, 11:17 | Летние: Стрельба | БЕЛТА

Белорусские спортсмены завоевали 5 наград на ЧЕ по пулевой стрельбе

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наш атлет Юрий Щербацевич оказался лучшим в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки на дистанции 50 м, также он поднялся на высшую ступень пьедестала в стрельбе из трех положений на аналогичной дистанции. Представитель белорусской сборной Абдул-Азиз Курди, стреляя из пневматического пистолета на 10 м, завоевал бронзовую медаль. Молодой стрелок получил право принять участие в юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе (Аргентина). По итогам командного первенства у белорусских спортсменов в активе две золотые награды.

Сегодня последними из представителей Беларуси в Баку выступят София Улида и Любовь Стрельченок, которые будут соревноваться в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Чемпионат Европы, в котором участвуют более 930 спортсменов из 43 стран, завершится 4 августа.

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