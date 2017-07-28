Белорусские спортсмены завоевали 5 наград на ЧЕ по пулевой стрельбе
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наш атлет Юрий Щербацевич оказался лучшим в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки на дистанции 50 м, также он поднялся на высшую ступень пьедестала в стрельбе из трех положений на аналогичной дистанции. Представитель белорусской сборной
Сегодня последними из представителей Беларуси в Баку выступят София Улида и Любовь Стрельченок, которые будут соревноваться в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
Чемпионат Европы, в котором участвуют более 930 спортсменов из 43 стран, завершится 4 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter