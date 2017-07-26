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26 июля 2017, 20:02 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россиянки завоевали золото в командном турнире на ЧЕ по стендовой стрельбе в трапе

ТАСС, 26 июля. Сборная России в составе Екатерины Рабаи, Татьяны Барсук и Юлии Туголуковой завоевала золото в стендовой стрельбе в командном турнире в трапе на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.

Россиянки в финале победили француженок, поразив 33 мишени из 45 (француженки — 28). Бронза в активе команды Словакии, поразившей 29 мишеней в матче за третье место.

Рабая, Барсук и Туголукова принесли сборной России четвертое золото на текущем чемпионате Европы. Днем ранее они же стали чемпионками Европы в трапе, кроме того, Виталий Фокеев стал первым в стендовой стрельбе в дабл-трапе, а Никита Суханов завоевал золото в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.
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Новости Стрельбы

Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе

Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе

ТАСС, 25 июля. Сборная России в составе Екатерины Рабаи, Татьяны Барсук и Юлии Туголуковой завоевала золото в стендовой стрельбе в дисциплине трап на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.
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