Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе

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Россиянки набрали 203 очка. Второе место заняла сборная Финляндии (199), бронза в активе французской команды (196).

Рабая, Барсук и Туголукова принесли сборной России третье золото на текущем чемпионате Европы. Ранее Виталий Фокеев стал первым в стендовой стрельбе в дабл-трапе, а Никита Суханов завоевал золото в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.