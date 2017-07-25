Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе
ТАСС, 25 июля. Сборная России в составе Екатерины Рабаи, Татьяны Барсук и Юлии Туголуковой завоевала золото в стендовой стрельбе в дисциплине трап на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.
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Россиянки набрали 203 очка. Второе место заняла сборная Финляндии (199), бронза в активе французской команды (196).
Рабая, Барсук и Туголукова принесли сборной России третье золото на текущем чемпионате Европы. Ранее Виталий Фокеев стал первым в стендовой стрельбе в
Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.
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