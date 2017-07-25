Россияне завоевали серебро в командных соревнованиях на ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м
ТАСС, 25 июля. Сборная России в составе Никиты Суханова, Алексея Климова и Александра Алифиренко завоевала серебро в стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в азербайджанском Баку.
Россияне набрали 1731 очко. Первое место заняла команда Германии (739), третье — украинская сборная (1729).
Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.
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