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25 июля 2017, 15:08 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россияне завоевали серебро в командных соревнованиях на ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м

ТАСС, 25 июля. Сборная России в составе Никиты Суханова, Алексея Климова и Александра Алифиренко завоевала серебро в стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в азербайджанском Баку.

Россияне набрали 1731 очко. Первое место заняла команда Германии (739), третье — украинская сборная (1729).

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.
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Новости Стрельбы

Россиянин Суханов стал чемпионом Европы в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета

Россиянин Суханов стал чемпионом Европы в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета

ТАСС, 25 июля. Россиянин Никита Суханов завоевал золото чемпионата Европы в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Европейское первенство по стрелковым видам спорта проходит в Баку.
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