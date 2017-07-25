Головков выиграл бронзу на юниорском ЧЕ в стрельбе из винтовки из трех положений
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Россиянин Андрей Головков завоевал бронзу в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Баку.
Головков в финале набрал 439,5 очка, уступив лишь чеху Филипу Непейчалу (452), взявшему золото, и венгру Залану Пеклеру (449,6).
Эта медаль стала для Головкова первой наградой на чемпионате Европы в Баку.
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