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25 июля 2017, 14:15 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Головков выиграл бронзу на юниорском ЧЕ в стрельбе из винтовки из трех положений

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Россиянин Андрей Головков завоевал бронзу в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Баку.

Головков в финале набрал 439,5 очка, уступив лишь чеху Филипу Непейчалу (452), взявшему золото, и венгру Залану Пеклеру (449,6).

Эта медаль стала для Головкова первой наградой на чемпионате Европы в Баку.
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