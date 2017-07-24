Россиянин Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки c 50 м
ТАСС, 24 июля. Россиянин Сергей Каменский занял третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в азербайджанском Баку. Каменский набрал 228 очков.
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Белорус Юрий Щербацевич и австриец Томас Матис набрали одинаковое количество баллов (249,2), но белорус оказался точнее в перестрелке. В итоге Шербацевич завоевал золото, Матис — серебро.
Ранее золото сборной России принес Виталий Фокеев стендовой стрельбе в
Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.
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