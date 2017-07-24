Россиянин Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки c 50 м

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Белорус Юрий Щербацевич и австриец Томас Матис набрали одинаковое количество баллов (249,2), но белорус оказался точнее в перестрелке. В итоге Шербацевич завоевал золото, Матис — серебро.

Ранее золото сборной России принес Виталий Фокеев стендовой стрельбе в дабл-трапе, бронзу в этой же дисциплине завоевал Василий Мосин. Также бронзу завоевали Денис Кулаков, Николай Килин и Владимир Гончаров в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров в командных соревнованиях.

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.