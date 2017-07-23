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Чемпион мира-2006 Фокеев в квалификации поразил 142 мишени из 150 возможных, а в финале — 70 и победил по результатам перестрелки со словаком Хубертом Олейником, взявшим серебро. Мосин в финале сделал 52 точных выстрела.

Чемпионат и первенство Европы по стрелковым видам спорта продлится до 4 августа.