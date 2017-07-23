Фокеев завоевал золото ЧЕ по стендовой стрельбе в дубль-трапе, Мосин — бронзу
МОСКВА, 23 июл —
Р-Спорт. Россиянин Виталий Фокеев выиграл золотую медаль проходящего в Баку чемпионата Европы по стендовой стрельбе в дисциплине дубль-трап, Василий Мосин стал бронзовым призером.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпион мира-2006 Фокеев в квалификации поразил 142 мишени из 150 возможных, а в финале — 70 и победил по результатам перестрелки со словаком Хубертом Олейником, взявшим серебро. Мосин в финале сделал 52 точных выстрела.
Чемпионат и первенство Европы по стрелковым видам спорта продлится до 4 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter