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23 июля 2017, 16:43 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Фокеев завоевал золото ЧЕ по стендовой стрельбе в дубль-трапе, Мосин — бронзу

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт. Россиянин Виталий Фокеев выиграл золотую медаль проходящего в Баку чемпионата Европы по стендовой стрельбе в дисциплине дубль-трап, Василий Мосин стал бронзовым призером.

Россиянин Виталий <span class=error>Фокеев</span> выиграл золотую медаль проходящего в Баку чемпионата Европы по стендовой стрельбе в дисциплине <nobr>дубль-трап</nobr> Василий <span class=error>Мосин</span> стал бронзовым призером. Увеличить
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Чемпион мира-2006 Фокеев в квалификации поразил 142 мишени из 150 возможных, а в финале — 70 и победил по результатам перестрелки со словаком Хубертом Олейником, взявшим серебро. Мосин в финале сделал 52 точных выстрела.

Чемпионат и первенство Европы по стрелковым видам спорта продлится до 4 августа.
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