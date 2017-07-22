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22 июля 2017, 15:57 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Россиянин Аристархов выиграл серебро в стрельбе из пистолета с 50 м на юниорском ЧЕ

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Россиянин Антон Аристархов завоевал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров на чемпионате Европы среди юниоров в Баку.

В финале Аристархов показал результат 225,4 очка. Победу одержал немец Робин Вальтер (226,2). Бронзовым призером стал итальянец Алессио Торакки (203,4).

Чемпионат Европы в Баку продлится до 4 августа.
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