Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок

Выборы прошли в рамках ассамблеи ЕСК в Баку.

Лисин был единственным кандидатом на пост президента организации, которую он возглавляет с 2009 года. С 2002 года он также является главой ССР, с января 2011-го — президентом Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта и вице-президентом Олимпийского комитета России. С декабря 2014-го Лисин занимает должность вице- президента Международной федерации стрелкового спорта.

Ассамблея в Баку проходит в преддверии старта в Баку чемпионата и первенства Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. Турнир пройдет с 22 июля по 3 августа.