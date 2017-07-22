Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Европейской стрелковой конфедерации (ЕСК) россиянин Владимир Лисин переизбран на пост главы организации на новый четырехлетний срок. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Стрелкового союза России (ССР).
Выборы прошли в рамках ассамблеи ЕСК в Баку.
Лисин был единственным кандидатом на пост президента организации, которую он возглавляет с 2009 года. С 2002 года он также является главой ССР, с января 2011-го — президентом Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта и
Ассамблея в Баку проходит в преддверии старта в Баку чемпионата и первенства Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. Турнир пройдет с 22 июля по 3 августа.
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