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4 июля 2017, 21:06 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Антон Астахов победил в ските на чемпионате России по стендовой стрельбе в Казани

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Представитель Липецкой области Антон Астахов победил в ските на чемпионате России по стендовой стрельбе в Казани.

В квалификации Астахов поразил 120 мишеней из 125 возможных, а в финале сделал 53 точных выстрела из 60. Такой же результат в финале показал Сергей Иванов из Санкт-Петербурга. Исход противостояния решила перестрелка, в которой Астахов поразил 8 мишеней, а Иванов — 7.

Третье место занял Николай Пильщиков из Ростовской области (119 мишеней в квалификации и 41 — в финале).
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