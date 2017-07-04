Антон Астахов победил в ските на чемпионате России по стендовой стрельбе в Казани

В квалификации Астахов поразил 120 мишеней из 125 возможных, а в финале сделал 53 точных выстрела из 60. Такой же результат в финале показал Сергей Иванов из Санкт-Петербурга. Исход противостояния решила перестрелка, в которой Астахов поразил 8 мишеней, а Иванов — 7.

Третье место занял Николай Пильщиков из Ростовской области (119 мишеней в квалификации и 41 — в финале).