Кварталова/Шакиров выиграли скит среди смешанных команд на ЧР по стендовой стрельбе

В квалификации Шакиров и Кварталова поразили 93 мишени из 100 возможных и показали лучший результат в своем полуфинале, сделав 30 точных выстрелов. Их соперниками в борьбе за золото стали краснодарские спортсмены Александр и Кристина Землины, которые поразили 90 мишеней в квалификации и 31 — в полуфинале. В медаль-матче точнее были Шакиров и Кварталова — 26 пораженных мишеней. Землины поразили 22 мишени и завоевали серебро.

Бронзовыми призерами стали Михаил Довгаль и Надежда Коновалова из Новосибирской области.