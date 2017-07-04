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4 июля 2017, 21:34 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Кварталова/Шакиров выиграли скит среди смешанных команд на ЧР по стендовой стрельбе

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Представители Татарстана Айрат Шакиров и Ландыш Кварталова одержали победу в ските среди смешанных команд на чемпионате России по стендовой стрельбе в Казани.

В квалификации Шакиров и Кварталова поразили 93 мишени из 100 возможных и показали лучший результат в своем полуфинале, сделав 30 точных выстрелов. Их соперниками в борьбе за золото стали краснодарские спортсмены Александр и Кристина Землины, которые поразили 90 мишеней в квалификации и 31 — в полуфинале. В медаль-матче точнее были Шакиров и Кварталова — 26 пораженных мишеней. Землины поразили 22 мишени и завоевали серебро.

Бронзовыми призерами стали Михаил Довгаль и Надежда Коновалова из Новосибирской области.
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