Кварталова/Шакиров выиграли скит среди смешанных команд на ЧР по стендовой стрельбе
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Представители Татарстана Айрат Шакиров и Ландыш Кварталова одержали победу в ските среди смешанных команд на чемпионате России по стендовой стрельбе в Казани.
В квалификации Шакиров и Кварталова поразили 93 мишени из 100 возможных и показали лучший результат в своем полуфинале, сделав 30 точных выстрелов. Их соперниками в борьбе за золото стали краснодарские спортсмены Александр и Кристина Землины, которые поразили 90 мишеней в квалификации и 31 — в полуфинале. В
Бронзовыми призерами стали Михаил Довгаль и Надежда Коновалова из Новосибирской области.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter