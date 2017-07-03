Тренер британских лучников отстранен по подозрению в домогательстве к паралимпийке
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Тренер сборной Великобритании по стрельбе из лука отстранен по подозрению в сексуальном домогательстве к молодой спортсменке паралимпийской команды, сообщает Би-би-си.
Предполагаемое нарушение закона произошло в течение последних четырех лет во время международных соревнований за пределами Великобритании. По данным источника, жертва, уже завершившая свою карьеру, обратилась в полицию не сразу
В федерации сообщили, что после звонка спортсменки и известий о её контактах с полицией, было принято решение временно отстранить тренера от исполнения обязанностей. В своем заявлении спортсменка указала, что тренер «вел себя ненадлежащим образом» и предлагал алкогольные напитки. Имена тренера и спортсменки источником не называются.
Как сообщается на сайте британской федерации стрельбы из лука, в понедельник состоится специальная
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