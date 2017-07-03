Тренер британских лучников отстранен по подозрению в домогательстве к паралимпийке

Предполагаемое нарушение закона произошло в течение последних четырех лет во время международных соревнований за пределами Великобритании. По данным источника, жертва, уже завершившая свою карьеру, обратилась в полицию не сразу из-за опасений за финансирование ее выступлений. «Я сделала то, что должна была сделать несколько лет назад. Теперь я их не боюсь», — сказала спортсменка.

В федерации сообщили, что после звонка спортсменки и известий о её контактах с полицией, было принято решение временно отстранить тренера от исполнения обязанностей. В своем заявлении спортсменка указала, что тренер «вел себя ненадлежащим образом» и предлагал алкогольные напитки. Имена тренера и спортсменки источником не называются.