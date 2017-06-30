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30 июня 2017, 21:16 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Олимпийский чемпион 2004 года Алипов победил в трапе на ЧР по стендовой стрельбе

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Олимпийский чемпион 2004 года москвич Алексей Алипов стал победителем соревнований в трапе на чемпионате России по стендовой стрельбе в Казани.

Олимпийский чемпион 2004 года москвич Алексей <span class=error>Алипов</span> стал победителем соревнований в трапе на чемпионате России по стендовой стрельбе в Казани. Увеличить
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Алипов показал лучший результат в квалификации, поразив 123 мишени из 125 возможных, а в финале сделал 45 точных выстрелов из 50. Серебро досталось Артему Копыстынскому (выбил 43 мишени в финале) из Татарстана. Тройку призеров замкнул представитель Липецкой области Максим Смыков (34).

В новом олимпийском упражнении — трап (смешанные команды) — на чемпионате страны победу одержали Копыстынский в паре со Светланой Крашенинниковой (оба — Татарстан), поразив 39 мишеней в матче за золото. Второе место заняли еще одни представители Татарстана Сергей Глухов и Екатерина Субботина (34 мишени). На третьей позиции расположились москвичи Никита Егоров и Наталья Звягинцева (38 мишеней в матче за бронзу).
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