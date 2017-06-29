Елена Ткач победила в трапе на чемпионате России по стендовой стрельбе
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Елена Ткач победила в упражнении трап на чемпионате России по стендовой стрельбе, который проходит в Казани.
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Ткач в финале поразила 42 мишени из 50 возможных. Второе место заняла Лия Шарипова (40 из 50), третье — Татьяна Барсук (34 из 40).
Чемпионат России по стендовой стрельбе завершится 4 июля.
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