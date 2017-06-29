Елена Ткач победила в трапе на чемпионате России по стендовой стрельбе

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и чемпион Европы-2015 Сергей Каменский стал победителем соревнований стрельбе из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия, который проходит в комплексе «Лисья нора» (Московская область).